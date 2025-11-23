Haberler Yaşam Haberleri Eski kayınpeder silahla saldırdı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 23.11.2025 21:41

Eski kayınpeder silahla saldırdı: 1 yaralı

Çorum'da bir kişi, boşandığı eşinin babası tarafından silahla vurularak yaralandı.

AA
Eski kayınpeder silahla saldırdı: 1 yaralı

Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde'de karşılaşan Mustafa A.K. (38) ile eski kayınpederi Sadık B. (65) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık B, tabancayla ateş ederek Mustafa A.K'yi yaraladı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski kayınpeder silahla saldırdı: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz