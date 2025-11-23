Eski kayınpeder silahla saldırdı: 1 yaralı

Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde'de karşılaşan Mustafa A.K. (38) ile eski kayınpederi Sadık B. (65) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sadık B, tabancayla ateş ederek Mustafa A.K'yi yaraladı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.