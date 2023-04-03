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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Eski kayınpederini vurdu, kaçarken kazada öldü

Adana’da tartıştığı eski kayınpederini ayağından vurduktan sonra kaçan Sezer Karagöz, aracının kontrolden çıkarak takla atması sonucu yaşamını yitirdi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Eski kayınpederini vurdu, kaçarken kazada öldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sezer Karagöz (31), tartıştığı eski kayınpederi Ahmet Ö.'yü (64) tabancayla ayağından vurdu. Olaydan sonra otomobiliyle kaçan Karagöz, bozuk yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Karagöz hastanede yaşamını yitirdi. Olay, önceki gece Hamdilli Mahallesi'nde meydana geldi.




İddiaya göre, Giresun'da askeri personel olduğu ve izne geldiği öğrenilen 1 çocuk babası Sezer Karagöz, çocuğunu görmek için 7 ay önce ayrıldığı eşinin babasıyla oturduğu Hamdilli Mahallesi'ndeki eve gitti. Sezer Karagöz, burada çıkan tartışma sonrası eski kayınpederi Ahmet Ö.'yü ayağından vurdu. Ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Ahmet Ö., Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



KAÇARKEN KAZA YAPTI
Olayın ardından otomobiliyle kaçan Sezer Karagöz, Ceyhan istikametine doğru seyir halindeyken bozuk olan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan Karagöz, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Eski kayınpederini vurdu, kaçarken kazada öldü
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