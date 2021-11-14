Eski koca dehşeti

İstanbulKüçükçekmece’de Sedat Kalındaş, 1 yıl önce boşandığı eski eşi ve 2 çocuğunun annesi Gülsüm Yarış’ı tabanca ile başından vurarak öldürdü
İstanbulKüçükçekmece ilçesi Halkalı'da bir kadın cinayeti daha işlendi. Gülsüm Yarış (38) yaklaşık 1 yıl önce eşi Sedat Kalındaş'dan boşandıktan sonra Şanlıurfa'dan İstanbul'da ailesinin yaşandığı apartmana taşındı. İki çocuğunu görmeye eski eşinin evine gelen Sedat Kalındaş, Yarış'ın başına bir el ateş etti. Yarış kanlar içinde yerde kalırken, Sedat Kalındaş kaçtı. Polis ekipleri katil eski kocayı yakalamak için çalışma başlattı.
Gülsüm Yarış'ın annesi Fadime ve babası Celal Yarış sinir krizi geçirdi. Gözyaşı döken anne ve baba, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi. Anne Fadime Yarış, "Kadın boşanmış, 14 senedir kızım gidip geliyor. Kızımı tehdit ediyor. Kızım korkudan boşandı, eve geldi. İçeri almaya korkuyordu. Dün geldi bir çocuğunu aldı, annesi de dedi ki, alsın, yeter ki buradan gitsin. Aldı çocuğu götürdü. Sabah da geldi 'Diğer çocuğu götüreceğim' dedi. 'Çocuk uyuyor' dedim. Kızım eve geldi bir de baktım tak, bir ses geldi. Kızım gitti, evimi yıktı" diye konuştu.