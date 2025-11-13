Eski Milletvekili Ali Boğa’ya çarpan sürücü tahliye oldu

15 Ağustos 2025 cuma günü Fethiye- Antalya karayolu Karaçulha Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada ekmek almak için yaya geçidinden fırına doğru geçmeye çalışan Ali Boğaya Veli K. idaresindeki otomobil çarpmış Boğa olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan sürücü Veli K. hakkında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Fethiye 2.Asliye Ceza mahkemesinde görülen ikinci duruşmada Veli K. yeni evli olduğunu tekrarlayıp, "Yan tarafımdan geçen araç benden hızlı geçtiği için Ali Boğa'yı göremedim. Gördüğüm anda frene bastım, koşarak geldiği için de sağa veya sola manevra yapamadım. Kan görmeye bile dayanamam.Beni tekrar cezaevine yollamayın. Tahliyemi istiyorum" dedi.

"RESMİ BİR HIZ TESPİTİNİN YAPILMASINI İSTİYORUM"

Eski milletvekili Ali Boğa'nın kızı Zeynep Boğa sanık'tan şikayetçi olduğunu belirterek, "Babam trafik kurallarına son derece uyan bir insandır. Aracın babama hızlı şekilde çarptığı kamera görüntülerinde sabittir. Görüntülerde yaklaşık 170 metrelik görüş alanı vardır. 170 metreyi 4 saniyede alan bir aracın saatte 150 km hızla gittiği anlaşılmaktadır. Resmi bir hız tespitinin yapılmasını talep ediyorum. Ayrıca kaza günü hava açık olduğuna göre ,yaya geçidinden takriben 700 metre sonraki ışıklara kadar araçların hızlarını düşürmeleri için 3 ayrı uyarı levhası da bulunmaktadır. Bu yüzden suçun taksirle işlenen bir suç değil, olası kast ile yapıldığını düşünüyorum. Dosyanın ağır ceza mahkemesinde yargılanması gerekmektedir. Sanığın en üstten cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Fethiye 2.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi dosyanın Antalya ATK'dan dönmesinin ardından sanığın kullanımındaki aracın olay anındaki hızının tespitine yönelik bilir kişi raporu düzenletilmesi ve dosyadaki diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri tarihe ertelerken, sanık Veli K.nin tutuklulukta geçirdiği süre, cezanın kanundaki alt ve üst sınırları nazar alınarak yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanarak tahliyesine karar verdi.