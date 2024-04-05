Eski model araçları düz kontakla çaldılar

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bursa, Kocaeli, ve İstanbul'da daha önceden tespit edilen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda iki şüpheli gözaltına alındı. Oto tamirciliği yaptığı öğrenilen İsmail D.(32) ile Hasan D.(23)'nin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.