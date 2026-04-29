Eski polisi öldüren zanlı böyle yakalandı

Olay, 5 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi Ahmet Güven Kaypak Caddesi'ndeki bir oto kiralama dükkanında meydana geldi. Polislik mesleğini bırakıp restoran işleten Ergün Karakaya, kardeşi Eray Karakaya (32) ve kuzeni Tuğrul Karakaya (27) ile birlikte kendisine 3 milyon lira borcu olduğunu iddia ettiği Fırat Bozkır'ın yanına gitti. Ergün Karakaya ile Bozkır anlaşamayınca, ikili arasında tartışma çıktı. Karakaya'nın yakınları ve Bozkır'ın tanıdığı 12 kişinin de karışmasıyla tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bozkır'ın yanındaki Şaban Bozkurttan'ın (39) tabancayla ateş etmesi üzerine Karakaya da karşılık vermesiyle taraflar arasında çatışma çıktı. Göğsünden vurulan Ergün Karakaya hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

YURTDIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Silahı kullanan şüpheli Şaban Bozkurttan ise yurt dışına kaçmak üzere Gaziantep'e giderken, otoyolda yakalandı. Yapılan araştırmada Fırat Bozkır'ın, borcuna karşılık Seyhan ilçesindeki bir dükkanını Ergün Karakaya'nın üzerine devretmek istediğini ancak söz konusu iş yerinin ipotekli olduğu bu yüzden devir gerçekleşmediği bu yüzden taraflar arasında husumetin başladığı ortaya çıktı.

"BAĞIRIP TABANCASINI ÇIKARDI"

Emniyete götürülen şüphelilerden Fırat Bozkır, sorgusunda, borcuna karşılık iş yerini devretmek istediğini, ipoteği kaldıracağını söylemesine rağmen Ergün Karakaya'nın kendisine baskı yaptığını öne sürdü. Cinayet şüphelisi Şaban Bozkurttan ise, "İş yerinde otururken Ergün bağırıp, tabancasını çıkardı. Ben de kendimizi korumak için rastgele ateş ettim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında Eray ve Tuğrul Karakaya ile Şaban Bozkurttan ve Fırat Bozkır'ın da bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör