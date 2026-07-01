Eski saat kulesi ayağa kalktı

Edirne
'nin simge yapılarından Makedonya Eski Saat Kulesi, restorasyon ve çevresindeki arkeolojik alan düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, gelişmeyi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Haziran 2026'da tamamlanan çalışmalar kapsamında kule ile birlikte sur duvarları, şapel kalıntısı, buzhane ve seramik fırınlarının bulunduğu alan koruma altına alındı. Kule içerisinde Roma, Doğu Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ilişkin Edirne'nin kent tarihini anlatan sergi alanları oluşturuldu. Teras katı panoramik şehir manzarasına ayrılırken, yürüyüş yolları, rampa ve asansör sistemleriyle engelli erişimi sağlandı. DHA