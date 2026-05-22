Eski sevgili dehşet saçtı

Aksaray'da Hilal Ö., çocuğuyla evde otururken eski erkek arkadaşı Burak T. kapıya geldi. Genç kadın kapıyı açmak istemeyince Burak T. de kapıyı levyeyle zorlayıp açmaya çalıştı. Bu esnada kendisine zarar verileceğini düşünen Hilal Ö., ikinci kattaki evinin balkonundan alt kat balkonuna inerken yaralandı. Genç kadının yardım çığlıkları üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hilal Ö. ekiplerce kurtarılıp tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Burak T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma kapsamlı bir şekilde sürüyor.