Haberler Yaşam Haberleri Eski sevgili dehşet saçtı
Giriş Tarihi: 22.05.2026

Eski sevgili dehşet saçtı

Kaan ATALAY
Eski sevgili dehşet saçtı
  • ABONE OL
Aksaray'da Hilal Ö., çocuğuyla evde otururken eski erkek arkadaşı Burak T. kapıya geldi. Genç kadın kapıyı açmak istemeyince Burak T. de kapıyı levyeyle zorlayıp açmaya çalıştı. Bu esnada kendisine zarar verileceğini düşünen Hilal Ö., ikinci kattaki evinin balkonundan alt kat balkonuna inerken yaralandı. Genç kadının yardım çığlıkları üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hilal Ö. ekiplerce kurtarılıp tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Burak T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma kapsamlı bir şekilde sürüyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski sevgili dehşet saçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA