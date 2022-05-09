Eski sevgili kabusu yaşatmıştı: İstenen ceza açıklandı!

Burcu Can Eşmen'in avukatı Cansu Zeytinoğlu ise duruşmada şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Davaya müdahil olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini ve sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada mütalaasını veren savcı, kamera görüntüleri ve tanık beyanlarından suçunun sabit görüldüğü Emre Özer'in, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' ve 'hakaret' suçlarından 4 yıldan 16 yıla kadar, Ozan B.'nin ise 4 yıldan 14 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi.