Eski sevgili şiddetine 5 yıl hapis!

Olay, 10 Ekim'de akşam saatlerinde meydana geldi. Evine gitmekte olan Merve Ongun, eski erkek arkadaşı motokurye Mertcan Kaan Bulut ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Bulut, Ongun'u sokak ortasında darp etti.

AYLARCA ÖLÜMLE MÜCADELE ETTİ

Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Merve Ongun, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ongun, 3 ağır ameliyat geçirdi, yaklaşık 1 ay yoğun bakımda kaldı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından hayata tutunarak taburcu edildi.

İDDİANAME ONGUN HASTANEDEYKEN HAZIRLANDI

Saldırının ardından tutuklanan Mertcan Kaan Bulut hakkında, Merve Ongun'un tedavisi devam ederken iddianame hazırlandı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Bulut'un "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

PERUKLA GELDİ

Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmada sanık hakim karşısına çıktı. Merve Ongun, geçirdiği beyin ameliyatlarının izleri nedeniyle başında perukla duruşmaya geldi. Merve Ongun'un ailesi, avukatlar ve kadın dayanışma komiteleri üyeleri de salonda hazır bulundu. Merve Ongun, olay gününü hatırlamadığını, hastanede trafik kazası geçirdiğini düşündüğünü söyledi. Kısmi hafıza kaybı yaşadığını belirten Merve Ongun, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Merve Ongun'u sokak ortasında darp ederek ağır yaralayan Mertcan Kaan Bulut, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.