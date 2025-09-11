Eski sevgilisi katletti

İzmir'de eski sevgilisi Ramazan Ümit Görgülü (34) tarafından tabancayla vurulan Selin Angun (33) hayatını kaybetti. Saldırgan sonrasında intihar etti. Olay, önceki gün akşam saatlerinde İzmir'in Urla ilçesinde Yeni Mahalle Dere Sokak'taki Michelin yıldızlı bir restoranda meydana geldi. Ramazan Ümit Görgülü ile eski sevgilisi Selin Angun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Görgülü, tabancayla Angun'a ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Angun ve birlikte oturduğu arkadaşları Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan Ramazan Ümit Görgülü sonraki saatlerde saklandığı evde intihar etti.