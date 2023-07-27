Eski sevgilisi, oğlu ve yeğeni ile iş yerini bastı: Silah tutukluk yapmasa; ölmüştüm

Adana'da emlakçılık yaparak geçimini sağlayan Özlem Hüküm (37), 2 yıldır ilişki yaşadığı K.T.'den (52) bir hafta önce kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek ayrıldı. K.T., iddiaya göre; oğlu A.T. (33), yeğeni S.T. (36) ile birlikte 2 gün önce Özlem Hüküm iş yerini gitti. Özlem Hüküm ile eski sevgilisi arasında çıkan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada S.T., 2 çocuk annesi Hüküm'ü kolundan ve 2 bacağından silahla vurdu. Hastanede tedavi edilen Özlem Hüküm, "Ondan kurtulmak istiyordum. Beni defalarca ölümle tehdit ettiler. Yeğeni silahı çekti. Silah tutukluk yaptı. S.T. silahı düzeltip başıma ateş edeceği sırada engel olmaya çalıştım ve kolumdan vuruldum. A.T., yardım etmek isteyenleri de yanıma yaklaştırmıyordu. Silah tutukluk yapmasa; belki de ölmüştüm" dedi.
AYRILMAK İSTEYİNCE
Merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki iş yerinde gayrimenkul danışmanlığı yapan Özlem Hüküm, 2019 yılından bu yana arkadaş olduğu meslektaşı K.T. ile sevgili oldu. K.T., iddiaya göre, bir süre ortak iş yaptığı Özlem Hüküm'e psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine Hüküm, daha önce şikayetçi olduğu K.T.'den 1 hafta önce ayrılmak istedi. K.T., bu durumu kabullenemeyince kadını tehdit edip, kararından dönmesi için zorladı ancak başarılı olamadı.
Eski sevgilisi emlakçı kadının iş yerini basıp dehşeti yaşattı: Silah tutukluk yapınca... | Video
BAŞINI KORUDU, KOLUNDAN VURULDU
K.T., 25 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında oğlu A T. ve yeğeni S.T. ile Özlem Hüküm'ün iş yerini bastı. Şüpheliler, Özlem Hüküm ile oğlu R.K. (17) ve çalışanlarını darbedip, iş yerine de zarar verdi. Kavganın büyümesi üzerine R.K. ile diğer çalışanlar da karşı grubu darbetti. Arbede sırasında S.T., Hüküm'e doğrulttuğu tabancanın tetiğine bastı ancak silah tutukluk yaptı. Tabancayı yeniden dolduran S.T., başını korumaya çalışan Hüküm'ü kolundan ve bacaklarından vurdu. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.
SİLAH TUTUKLUK YAPMASA…
Yaralı kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan ve vücudundaki mermiler çıkarılan kadın hayati tehlikeyi atlattıktan sonra taburcu edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri, adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına aldı.
Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Özlem Hüküm, "Ondan kurtulmak istiyordum. Beni defalarca ölümle tehdit ettiler. S. silahı çekti. Silah tutukluk yapınca K.T., yeğenine silahı düzeltip ateş etmesini istedi. S.T.'de silahı düzeltip başıma ateş edeceği sırada engel olmaya çalıştım ve kolumdan vuruldum. O sırada A.T., yardım etmek isteyenleri de yanıma yaklaştırmıyordu. Silah tutukluk yapmasa; belki de ölmüştüm" dedi.
"KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEKTİR"
Tekrar birliktelik isteğine olumsuz yanıt verdiğini belirten Hüküm, "İki oğlumla birlikte yaşıyorum. Onlarla birlikte hayat mücadelesi veren bir insanım. Daha önce de ayrılıp, barıştık. Her seferinde bir daha olmayacağını söyledi. Ama bu sefer öldürmeye gelmişti. Sevdiğini söylüyor ancak bir insan sevdiğini öldürmek istemez. Bir erkeğin sevgisi buysa kalsın. Bir erkek kadına hiç yaklaşmasın. Kadınlar ölmesin, yeter artık. Onların hak ettikleri cezayı almalarını, salıverilmemelerini istiyorum. Çünkü bıraktığı yerden devam edecekler. Ölmek istemiyorum. Artık kadınların ölmesini istemiyorum. Sonumun boğazı bıçakla kesilerek öldürülen kadın gibi olmasını istemiyorum. Çocuklarım için mücadele ettim. Allah, beni iki çocuğuma bağışladı. İnşallah içeriden hiç çıkmazlar." diye konuştu.
ALACAKLARI VAR İDDİASI
Emniyete götürülen şüphelilerden K.T., Özlem Hüküm'den alacağı olduğunu, konuyu konuşmak için iş yerine gittiğinde saldırdıklarını, S.T.'nin de kendilerini korumak için tabancayla ateş açtığı öne sürdü. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden silahı kullandığı ileri sürülen S.T. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.