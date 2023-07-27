Eski sevgilisi, oğlu ve yeğeni ile iş yerini bastı: Silah tutukluk yapmasa; ölmüştüm

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Özlem Hüküm, "Ondan kurtulmak istiyordum. Beni defalarca ölümle tehdit ettiler. S. silahı çekti. Silah tutukluk yapınca K.T., yeğenine silahı düzeltip ateş etmesini istedi. S.T.'de silahı düzeltip başıma ateş edeceği sırada engel olmaya çalıştım ve kolumdan vuruldum. O sırada A.T., yardım etmek isteyenleri de yanıma yaklaştırmıyordu. Silah tutukluk yapmasa; belki de ölmüştüm" dedi.

"KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEKTİR"

Tekrar birliktelik isteğine olumsuz yanıt verdiğini belirten Hüküm, "İki oğlumla birlikte yaşıyorum. Onlarla birlikte hayat mücadelesi veren bir insanım. Daha önce de ayrılıp, barıştık. Her seferinde bir daha olmayacağını söyledi. Ama bu sefer öldürmeye gelmişti. Sevdiğini söylüyor ancak bir insan sevdiğini öldürmek istemez. Bir erkeğin sevgisi buysa kalsın. Bir erkek kadına hiç yaklaşmasın. Kadınlar ölmesin, yeter artık. Onların hak ettikleri cezayı almalarını, salıverilmemelerini istiyorum. Çünkü bıraktığı yerden devam edecekler. Ölmek istemiyorum. Artık kadınların ölmesini istemiyorum. Sonumun boğazı bıçakla kesilerek öldürülen kadın gibi olmasını istemiyorum. Çocuklarım için mücadele ettim. Allah, beni iki çocuğuma bağışladı. İnşallah içeriden hiç çıkmazlar." diye konuştu.