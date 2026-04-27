Eski sevgilisinin evini basıp binayı taşlayıp rastgele ateş etti!

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, kendisinden ayrılmasını kabul edemediği eski sevgilisinin evini bastı. Uzun süre sokakta bağırarak aşağı inmesini isteyen şahıs ardından ise taş atarak camını kırmaya çalıştı. Binanın dış cephesi ve çevredeki arabaların zarar görmedi üzerine ise komşular adama bağırmaya başladı. Ardından komşuların sokağa inmesi üzerine adam olay yerinden kaçarken durum polise haber verildi. Kısa bir süre sonra tekrardan takıntılı sevgili bu seferde silahla ateş etmeye başladı. Defalarca etrafa ateş eden şahıs olayın ardından bir arabaya binerken, kadın ise sinir krizi geçirdi.

Sokakta polisin gelmesini bekleyen kadın komşularına "Bana bıçak verin" diyerek bağırdı. Polisin gelmesiyle son bulan olayda ise eski sevgilinin gözaltına alındığı öğrenildi. Aracına ve evlerine mermi isabet eden komşular ise, akşam saatlerinde korku ve panik yaşadıklarını belirterek genç kadının saplantılı aşığı tarafından hem evlerinin hem de araçlarının zarara uğradığını söylediler.

