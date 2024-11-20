Eski sevgiliye ayrılık kurşunu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, markette çalışan Azerbaycan uyruklu Şelale Mırzalı (32) işyerine gittiği sırada kar maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Mırzalı, vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mırzalı yaşamını yitirdi. Bölgedeki kameraları inceleyen polis ekipleri kaçan saldırganın 45 yaşındaki Alaattin A. olduğunu belirledi. Şüpheli Alaattin A. olayda kullandığı silahla birlikte Çamyolu Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Adapazarı'ndaki bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Alaattin A.'nın, Şelale Mırzalı ile 3 ay önce tanıştığı, bir süre ilişki yaşadığı ve ayrıldığı belirtildi. Alattin A.'nın ifadesinde, "Şelale ile sevgiliydik. Sabah işe gittiği saatte konuşmaya başladık, tartıştık. Sinirlendim, kendime hakim olamadım, vurdum" dediği öğrenildi. Mırzalı'nın bir çocuk annesi olduğu ve bir yıl önce eşinden boşandığı kaydedildi.