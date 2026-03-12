Eski sevgiliye müebbet talebi

İstanbul Kartal'da matematik öğretmeni Hatice Biçmek'in (29) 9 Ekim 2024'te 7. kattaki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında Biçmek'in eski sevgilisi Beytullah Öğüt'ün ifadesi alınmış ancak serbest bırakılmıştı. Dosyada yapılan yeni incelemelerde Öğüt'ün tırnak arasından alınan sürüntü örneklerinde Hatice Biçmek'e ait DNA tespit edilmesi üzerine Öğüt tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanığın olaydan bir gün önce İstanbul'a gelerek Biçmek'in evine gittiği, birlikte alkol aldıktan sonra gece saatlerinde tartışma çıktığı belirtildi. İddianameye göre teras bölümünde yaşanan tartışma sırasında Hatice Biçmek'in tanıkların ifadesine göre imdat diye bağırdığı ve hemen ardından sanığın genç kadını ittiği ve Biçmek'in park halindeki bir aracın üzerine düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Sanığın önümüzdeki günlerde müebbet hapis istemiyle hâkim karşısına çıkması bekleniyor.