Eski Trabzon Belediye Başkanı Melek son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da 1980-1984 yılları arasında Belediye başkanlığı görevini yürüten Melek hayatını kaybetti. Melek"in cenazesi bir dönem görev yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi binası önüne getirilerek tören düzenlendi.

Törene, Melek'in ailesi ve yakınları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Melek'in şehre saygısı ve sadakati olan bir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Şehre hizmetiyle tebarüz etmiş bir büyüğümüz olmakla birlikte kendisini eğitime de adamış bir büyüğümüzdü. Bu da çok kıymetlidir. Kurduğu ve yönettiği vakıflarla beraber çok güzel hizmetler yapıldı, çok güzel izler bıraktı." diye konuştu. Törenin ardından İskenderpaşa Cami'ne getirilen Melek'in cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'nda toprağa verildi