Eski Tunceli Valisi Sonel tutuklandı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri aranan Gülistan Doku olayında gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ifadesinde, sim kartı Doku ailesinden alıp eski polis Gökhan Ertok'a gönderdiğini kabul ederken baş şüphelilerden oğluyla ilgili suçlamaları reddetti. Eski vali, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri engelleme, bozma, yok etme", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" suçlarından tutuklandı. Tuncay Sonel'e savcılık Gülistan Doku'nun kaybolduğu süreçte ailesi, yakın çevresi, oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, Gökhan Ertok, Erdoğan Elaldı, Ferhat Güven, Celal Altaş, Songül Acar ve dosyada adı geçen birçok kişiyle ilgili sorular yöneltildi.



'İNSANİ REFLEKS' BAHANESİ

Sonel sim kartı Şükrü Eroğlu aracılığıyla Gökhan Ertok'a gönderdiğini kabul etti. Gerekçesini ise, "Valilikte ağlamaklı bir ses duydum. Aygül Doku'yu gördüm. 'Sayın valim bir sim kart var' dedi. Ben de koruma ve özel kaleme gereğini yapalım dedim. Kartı Gökhan komisere baktıralım diye gönderttim. Konum bilgisini baktırmak ve son görüşme nerede olmuş onları öğrenmek için. Gökhan yaptığı inceleme sonucu viyadüğün alt bölgesinde konum tespit etmiş. Bana iletildi. Kayıp kızımızı bir an önce bulmak için böyle bir yol izledim." Doğrudan delil niteliği taşıyabilecek bir materyali resmi prosedür dışında inceletmesinin nedeni sorulduğunda ise, Sonel "insani refleks", "ablanın ağlaması ve feryadı" şeklinde açıklamaya çalıştı.

AİLENİN ISRARI NEDENİYLE SÜRDÜRÜLDÜ

Gülistan Doku'nun sürekli baraj etrafında arandığı ile ilgili soruya ailenin ısrarı nedeniyle sürdürüldüğünü savundu. 06 SNL 10 plakalı siyah BMW marka aracın Elazığ'daki bir araç yıkama merkezinde suç delillerinin yok edilmesi amacıyla detaylı temizliğe sokulduğu iddiası üzerine Sonel, aracın eşinin memleketi Elazığ'a gidip gelebileceğini, normal yıkama yaptırılmış olabileceğini söyledi. Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkındaki Gülistan Doku ile ilişkisi olduğu, hamilelik iddiası bulunduğu, olay günü bölgede bulunduğu, silah taşıdığı sorularına ise reddederek, oğlundan "zerre kadar şüphe duymadığını" söyledi. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu tanımadığını, aleyhindeki bütün anlatımların "kurgu" ve "iftira" olduğunu savundu.

HARÇLIK GÖNDERDİM

Sonel'e MASAK hareketlerine göre Şükrü Eroğlu üzerinden parça parça eski polis Gökhan Ertok'a gönderilen para soruldu. Sonel, bu ödemeleri "harçlık", "yardım", "teknik bir ihtiyacı olmuş olabilir" diyerek açıkladı. Savcılık, kameraların neden değiştirildiği, neden kayıtların alınmadığı, neden resmi kayıtlarda arıza görünmemesine rağmen değişim yapıldığı iddialarını Sonel'e sordu. Sonel ise bu konuda bilgisi olmadığını, muhatabın il emniyet müdürlüğü olduğunu söyledi.

HAMİLELİK "SÖYLENTİ"

Gülistan Doku'ya ait 31 Aralık 2019 tarihli hastane giriş kaydının silinmesi ile ilgili Sonel, ne başhekimle ne de başka biriyle bu konuda görüştüğünü, hamilelik kaydı iddialarını yalnızca "halk arasında konuşulan söylentiler" olarak bildiğini söyledi.

BAŞHEKİM İMZASINI ÜSTLENMEDİ

Dosyanın kilit isimlerinden Doku'nun muayene olduğu değerlendirilen soruşturmada daha önce tutuklanan dönemin Başhekimi Çağdaş Özdemir de ifadesinde hastane kayıtlarının silinmesinden bilgisinin olmadığını beyan etse de hastane yönetimi tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilen 'Doku'ya ait kayıt yoktur' belgesinin altında kendi imzası bulunuyordu. Özdemir'e Gülistan Doku'ya ait verilerin akıbeti ve silinme gerekçesi soruldu. Özdemir, "Gülistan Doku'nun 31 Aralık 2019'daki kayıtları da tabii ki silinmiştir. Ancak benim bu konuyla bir alakam yoktur. Ben bu kayıtların nasıl silindiğini bilemiyorum" dedi.