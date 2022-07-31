Eski Türklerde oksızlık ne demek? KPSS’de sorulan oksızlık sorusunun yanıtı nedir?

KPSS'de geçen "Eski Türklerde oksızlık ne demek?" sorusunun yanıtı sınava katılan adaylar tarafından merak ediliyor. Sınavın GY-GK oturumunda yer alan "Eski Türklerde oksızlık ne demek?" sorusunun yanıtı araştırmaların başında geliyor. İşte KPSS'deki o sorunun yanıtı!

ESKİ TÜRKLERDE OKSIZLIK NE DEMEK?

Oksızlık, Eski Türklerde bağımsızlık anlamına gelen Köktürkçe bir kelimedir.

Bu kelime günümüzde yerini egemenlik ve bağımsızlık gibi kelimelere bırakmıştır.

Orta Asya Türk Tarihi'nde bağımsızlık kavramı "oksızlık" terimiyle anılmış ve Türk Milleti için en vazgeçilmez değerlerden birisi sayılmıştır.