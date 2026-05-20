Haberler Yaşam Haberleri Eski valinin makam araçları kriminalde
Giriş Tarihi: 20.05.2026

Eski valinin makam araçları kriminalde

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Eski valinin makam araçları kriminalde
  • ABONE OL

Tunceli'de korkunç bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu eski Vali Tuncay Sonel'in kullandığı 3 makam aracı, Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait 2 araç ve Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı BMW marka araç DNA incelenmesi için Ankara Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.

Daha önce İstanbul'da yapılan ilk kriminal incelemede Mustafa Türkay Sonel'in BMW marka aracında somut bir bulguya ulaşılamamıştı. Ankara'daki kriminal laboratuvarda araçlardan alınacak örnekler, Gülistan'ın anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#TUNCELİ #MUSTAFA TÜRKAY SONEL #TUNCAY SONEL #GÜLİSTAN DOKU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski valinin makam araçları kriminalde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA