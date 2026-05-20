Eski valinin makam araçları kriminalde

Tunceli'de korkunç bir cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu eski Vali Tuncay Sonel'in kullandığı 3 makam aracı, Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait 2 araç ve Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı BMW marka araç DNA incelenmesi için Ankara Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.

Daha önce İstanbul'da yapılan ilk kriminal incelemede Mustafa Türkay Sonel'in BMW marka aracında somut bir bulguya ulaşılamamıştı. Ankara'daki kriminal laboratuvarda araçlardan alınacak örnekler, Gülistan'ın anne ve babasından alınan DNA örnekleriyle karşılaştırılacak.