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Giriş Tarihi: 18.11.2022

Eski yüzbaşı, silah çetesi yöneticisi çıktı

Polisin silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Çete yöneticisinin eski yüzbaşı olduğu ve daha çok para kazanınca askerliği bıraktığı ortaya çıktı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Eski yüzbaşı, silah çetesi yöneticisi çıktı
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Düzce'den Ankara'ya ruhsatsız tabanca getirildiğini tespit edince 2 aylık bir teknik ve fiziki takip yaptı. Pazartesi günü Düzce ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla 12 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün liderliğini Ağa lakaplı Muhammed A., yöneticiliğini ise Jandarma Genel Komutanlığı'ndan istifa eden eski yüzbaşı 'Komutan' lakaplı Özkan Y.'nin yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin ürettikleri silah başına da 40 bin lira kazandığı öğrenildi. Geçmişte meslekten edindiği bilgileri silah kaçakçılığında kullandığı saptanan eski Yüzbaşı Özkan Y.'nin, silah kaçakçılığından elde ettiği gelirin artmasıyla kendi isteğiyle mesleği bıraktığı ve askeri kimliğini kullanmaya devam ettiği belirlendi. Düzce'de ormanlık alandaki villanın üst katında yaşayan eski yüzbaşının, ruhsatlı silah bakım atölyesinin ise alt katta bulunduğu tespit edildi. Örgüt atölyede gündüz yasal yollarla silah bakım ve onarım işlemi yaparken, gece ise yerli markaların bire bir aynısını üretti. Eski Yüzbaşı Özkan Y.'nin direktifleri doğrultusunda, üretilen silahlar villa etrafında bahçeye gömülerek polis baskınına karşın önlem alındı. Sevkiyatın başında bulunan Özkan Y., öncü olarak uygulama noktalarını tespit edip müstafi askeri kimliğiyle rahat bir şekilde geçtiği ve arkadan gelen araçları uyardığı belirlendi. Baskında 65 ruhsatsız tabanca, 190 şarjör, 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 2 torna tezgahı ele geçirilirken şüphelilerden 7'si tutuklandı.

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Eski yüzbaşı, silah çetesi yöneticisi çıktı
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