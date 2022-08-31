Haberler Yaşam Haberleri Eskihisar Feribot Saatleri – Eskihisar Topçular Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?
Giriş Tarihi: 31.8.2022 14:28 Son Güncelleme: 31.8.2022 14:28

Eskihisar Feribot SaatleriEskihisar Topçular Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Feribotlar günümüzde uzun deniz seferleri ya da arabalı geçişler için sık kullanılan toplu taşıma araçlarındandır. Zamandan kazanım, yakıt tasarrufu ve fiziksel yorgunluğun az olduğu yolculuğa ulaşmanın en basit yollarından biridir. Eskihisar feribot saatleri de bu amaçla aratılmakta. Günümüzde arabalı feribot seferleri yapan birçok iskele bulunmaktadır. Bu iskelelerin çoğu da zamandan tasarruf için kullanılmaktadır. Peki, Eskihisar feribot saatleri hangi aralıklardadır? Eskihisar – Topçular feribot seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor? İşte detaylar…

Eskihisar Feribot Saatleri – Eskihisar Topçular Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Eskihisar – Topçular feribotu iki tarafa geçisin kolaylaşması için kurulmuş seferlerden biridir. Gün içinde binlerce yolcu arabalı ya da arabasız bu feribotu kullanarak karşıya geçişi sağlamaktadır. Sık kullanılması da hakkında merak edilen birçok şeyi peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de bu popüler sorulardan yola çıkarak Eskihisar feribot saatleri hangi aralıklardadır, Eskihisar – Topçular feribot seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor gibi soruları cevaplayarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık.

Eskihisar Feribot Saatleri

Eskihisar Topçular Eskihisar arabalı vapur seferleri her gün 24 saat kesintisiz olarak yapılır. İstanbul Bursa yönünde seyahat eden araçların İzmit Körfezini dolaşmadan yollarını kısaltan Eskihisar Topçular arasında arabalı vapur yolculuğu ortalama 45 dakika sürmektedir. Bu seferler Kocaeli Gebze İlçesinin Eskihisar iskelesi ile Yalova İlinin Topçular beldesindeki iskele arasında yapılmaktadır. İstanbul yönünden E-5 üzerinden gelirken Gebze'ye varmadan önce tabelalar sizi sağa Eskihisar'a yönlendirecektir. Bu yol ayrımı ile İdo Eskihisar Arabalı Vapur İskelesine inilir. Yalova'nın Tavşanlı Beldesinde bulunan Topçular Feribot İskelesi Yalova Merkeze 14,5 km uzaklıktadır. İskeleden çıkışta sağa doru gidilirse Yalova yönüne sola doğru gidilir ise İstanbul Bursa İzmir Otobanına girilir.

Eskihisar Topçular Feribot Saatleri

Feribot seferleri 24 saat boyunca devam etmekte olup vatandaşların ulaşımının kolaylaştıran bir konudur. Feribot ücretlendirmeleri ise merak edilen bir başka konu durumundadır. Eskihisar Topçular arabalı vapur yolcu ve araç 2022 fiyatları, araç içi yolcular ücretsiz, yaya yolcular için tam Akbil veya İstanbulkart 9,00 TL, indirimli İstanbulkart ise 6,00 TL'dir. Araçlarda ise fiyatlar otomobil, minivan ve jip 130,00 TL, Minibüs, Midibüs ve Kamyonet 195,00 TL, kamyon, otobüs 260,00 TL, dorseli çekiciler 380,00 TL, motosiklet ise 55,00 TL dir. Eskihisar- Topçular hattında araçlı yolcular için kredi kartı ile ödeme, nakit ödeme ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile geçiş yapılmaktadır. Yaya yolcular, indirimli İstanbul kartlarını kullanarak geçişlerini yapabilmektedir.

EN ÇOK OKUNANLAR

GSB işçi alımı kura sonuçları isim listesi 2022: İŞKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
MASTERCHEF kim kazandı, hangi takım? TV8 ile dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
Emekli promosyon 2022 son gün! Ödemeler 10 bin TL sınırında: En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi
YKS EK TERCİH kılavuzu 2022 PDF: ÖSYM ile YKS ek tercih ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar açıklandı mı?
Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: 10 Bin TL'yi buluyor! En yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor?
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı
CHP'li belediyeden prestij fiyaskosu! 11 milyonluk merkez 2. kez çöktü
Komşu doğal gaz krizinin çaresini Türkiye'de buldu! TIR'lar dolusu satın aldılar
EYT SON DAKİKA 31 AĞUSTOS I Bakan Bilgin: Tek formül tek çözüm! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler?
CHP’li Bandırma Belediyesi’nden şehit babasına büyük ayıp
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskihisar Feribot Saatleri – Eskihisar Topçular Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA