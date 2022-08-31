Eskihisar Feribot Saatleri – Eskihisar Topçular Feribot Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Bitiyor, Kaç Saat Sürüyor?

Eskihisar – Topçular feribotu iki tarafa geçisin kolaylaşması için kurulmuş seferlerden biridir. Gün içinde binlerce yolcu arabalı ya da arabasız bu feribotu kullanarak karşıya geçişi sağlamaktadır. Sık kullanılması da hakkında merak edilen birçok şeyi peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de bu popüler sorulardan yola çıkarak Eskihisar feribot saatleri hangi aralıklardadır, Eskihisar – Topçular feribot seferleri saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç saat sürüyor gibi soruları cevaplayarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık.

Eskihisar Feribot Saatleri

Eskihisar Topçular Eskihisar arabalı vapur seferleri her gün 24 saat kesintisiz olarak yapılır. İstanbul Bursa yönünde seyahat eden araçların İzmit Körfezini dolaşmadan yollarını kısaltan Eskihisar Topçular arasında arabalı vapur yolculuğu ortalama 45 dakika sürmektedir. Bu seferler Kocaeli Gebze İlçesinin Eskihisar iskelesi ile Yalova İlinin Topçular beldesindeki iskele arasında yapılmaktadır. İstanbul yönünden E-5 üzerinden gelirken Gebze'ye varmadan önce tabelalar sizi sağa Eskihisar'a yönlendirecektir. Bu yol ayrımı ile İdo Eskihisar Arabalı Vapur İskelesine inilir. Yalova'nın Tavşanlı Beldesinde bulunan Topçular Feribot İskelesi Yalova Merkeze 14,5 km uzaklıktadır. İskeleden çıkışta sağa doru gidilirse Yalova yönüne sola doğru gidilir ise İstanbul Bursa İzmir Otobanına girilir.

Eskihisar Topçular Feribot Saatleri

Feribot seferleri 24 saat boyunca devam etmekte olup vatandaşların ulaşımının kolaylaştıran bir konudur. Feribot ücretlendirmeleri ise merak edilen bir başka konu durumundadır. Eskihisar Topçular arabalı vapur yolcu ve araç 2022 fiyatları, araç içi yolcular ücretsiz, yaya yolcular için tam Akbil veya İstanbulkart 9,00 TL, indirimli İstanbulkart ise 6,00 TL'dir. Araçlarda ise fiyatlar otomobil, minivan ve jip 130,00 TL, Minibüs, Midibüs ve Kamyonet 195,00 TL, kamyon, otobüs 260,00 TL, dorseli çekiciler 380,00 TL, motosiklet ise 55,00 TL dir. Eskihisar- Topçular hattında araçlı yolcular için kredi kartı ile ödeme, nakit ödeme ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile geçiş yapılmaktadır. Yaya yolcular, indirimli İstanbul kartlarını kullanarak geçişlerini yapabilmektedir.