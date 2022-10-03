Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir Antalya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Antalya Eskişehir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1
Giriş Tarihi: 3.10.2022 22:11

Eskişehir Antalya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Antalya Eskişehir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1

Eskişehir'den Antalya'ya gidecek olan kişilerin araştırdığı konuların başında Eskişehir Antalya arası kaç km sorusu gelir. İç Anadolu Bölgesi'nin merkezinden Akdeniz Bölgesi'ne yapılacak olan bu yolculukta hangi aracın kullanılacağı da önemli bir araştırma konusudur. Tercih edeceğiniz vasıtaların seyir süresi de birbirinden farklıdır. Özel araçla, uçakla, otobüsle Antalya Eskişehir arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Eskişehir Antalya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Antalya Eskişehir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1

Eskişehir ve Antalya şehirleri İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nin popüler şehirleri arasındadır. Kimi durumlarda bu iki şehir arasında yolculuk yapmayı da düşünebilirsiniz. Bu yolculuk farklı vasıtalarla planlanabilir. Her bir vasıtanın maddi karşılığı ve yolculuk süresi birbirinden farklıdır. Özel araçla, uçakla, otobüsle Antalya Eskişehir arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevapları yazımızın devamında.

ÖZEL ARAÇLA ANTALYA ESKİŞEHİR ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Eskişehir Antalya arası 416 km'dir. Bu mesafeyi özel aracınızla gidecekseniz, yolculuk süreniz yaklaşık 5 saat sürecektir. İki şehir arasındaki mola yerlerinden istifade ile güzergâh ve mola planınızı yapabilirsiniz.

UÇAKLA ANTALYA ESKİŞEHİR ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Antalya ve Eskişehir arasında havayolu şirketlerinin direkt uçuşu yoktur. Bu nedenle uçuşlar aktarmalı şekilde yapılır. Eskişehir Antalya yolculuğu için havayolu uygun bir seçim değildir.

OTOBÜSLE ANTALYA ESKİŞEHİR ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Antalya Eskişehir arası yolculuk yapacaksanız otobüsle seyahat etmeyi de düşünebilirsiniz. İki şehir arasındaki sefer planlarını inceleyerek yolculuk planınızı yapabilirsiniz. Otobüsle bu mesafe 5 saat 30 dakika ile 6 saat arasında sürecektir.

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Eskişehir Antalya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Antalya Eskişehir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1
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