Eskişehir Havalimanı Nerede? Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Eskişehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve tarihi, kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bir şehirdir. Hem öğrenciler hem de turistler için oldukça cazip bir destinasyonolan Eskişehir, modern altyapısı ve hareketli şehir yapısı ile bilinir. Şehre seyahat etmek isteyenler için ise hava yolu ile ulaşım önemli bir seçenek sunar. Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı nerede, nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilirsorularını sorarak kolay bir şekilde ulaşım bilgilerine sahip olabilirsiniz.

Eskişehir Havalimanı Nerede?

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü sınırları içinde yer almaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan havalimanı, hem yerli hem de yabancı turistler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Havalimanından şehir merkezine ulaşım oldukça kolaydır. Şehir içi toplu taşıma araçları ve taksilerle havalimanından şehir merkezine rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

• Otobüs: Havalimanı çıkışında bulunan otobüs duraklarından otobüslerle şehir merkezine ulaşabilirsiniz. Bu otobüsler, Eskişehir'in birçok noktasına ulaşım sağlamaktadır. Bu otobüs hatları şunlardır:

o K4, Estü

o S55, Üniversite Evleri

o S56, Yenikent

o S85, İki Eylül Kampüsü

o K63, Vadişehir Mahallesi

o M4, Esogü

o S8, Odunpaza

o S59, Odunpazarı

o S74, İki Eylül Kampüsü

o K96, Laçin - Odunpazarı

o S62, Odunpazarı - Hekimdağ

o S76, Hayvan Pazarı - Odunpazarı

o S81, Odunpazarı - Tandır

o S94, Mihalgazi - Otogar

o S96, Sarıcakaya - Otogar

• Dolmuş: Havalimanından İki Eylül Kampüsü'ne giden dolmuşlar bulunmaktadır. Kampüsten şehir merkezine geçmek için diğer toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz.

• Taksi: Havalimanı çıkışında bulunan taksilerle şehir merkezine daha hızlı ve konforlu bir şekilde ulaşabilirsiniz.