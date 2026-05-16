Eskişehir ilk kez Kültür Yolu’nda! Bakan Ersoy: "Gastronomiyi turizm stratejisinin merkezine yerleştirdik"

Ersoy, festivalin kültür varlıklarını ihya etme yönüne de vurgu yaparak şunları söyledi:

"Sanatı ve sanatçıyı desteklemek, geleneksel değerlerimizle ve uluslararası sanat uygulamalarıyla buluşturarak insanımızın sosyo-kültürel hayatını zenginleştirmek bu festivalin sadece bir yönü. Bir diğer yönü kültür varlıklarımızı ihya etmektir. Şehirlerde kültür varlıklarını ön plana çıkaracak özenli güzergâhlar oluşturduklarını aktaran Ersoy, etkinlik noktalarının da bu anlayış doğrultusunda belirlendiğini kaydetti."

"11 FARKLI NOKTADA VE 59 FARKLI BAŞLIKTA TAM 177 ETKİNLİK"

Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 26 şehri kapsayan büyük bir organizasyona dönüştüğünü dile getiren Ersoy, şehrin Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olduğunu belirtti. "9 gün boyunca, şehrimizde belirlediğimiz 11 farklı noktada ve 59 farklı başlıkta tam 177 etkinlik gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullanan Bakan Ersoy, festivalin altıncı yılında kapsamı, etkinlik, sanatçı ve katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük festivallerinden biri haline geldiğini vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN BİR MARKA DEĞERİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Bakan Ersoy, konuşmasında, "Büyük düşünerek, sebeplerini masaya yatırıp, gereklerini hesaplayıp, sonuçlarını, kazanımlarını öngörerek girdiğimiz bu yol bugün süresiyle, kapsamıyla, etkinlik, sanatçı ve katılımcı sayısıyla dünyanın en büyük festivaline; Türkiye'nin bir marka değerine dönüşmüştür." dedi.