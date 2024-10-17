Eskişehir İstanbul Arası Kaç Km? İstanbul Eskişehir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Eskişehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatı bölümünde yer alır. Kuzeyde Karadeniz, kuzeybatıda ise Marmara, batı ve güneybatı bölümünde ise Ege Bölgesi ile komşu olarak bilinir. Öğrenci şehri Eskişehir'e İstanbul'dan gitmek için İstanbul Eskişehir arası kaç kilometre ve kaç saat sürer, Eskişehir İstanbul arası kaç km gibi soruların yanıtları da ilgi ile takip edilir.

Eskişehir İstanbul Arası Kaç Km?



İstanbul ile Eskişehir arası mesafe, hava ve trafik koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle aradaki mesafe 299 ila 366 km arasında değişir. İstanbul'dan Eskişehir'e yapılacak karayolu yolculuğu 4 ila 5 saat kadar sürer.

İstanbul Eskişehir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?



İstanbul ile Eskişehir arasının kilometresi, hangi ulaşım aracı ile yolculuk yapılacağına göre değişiklik gösterir. Özel araç, otobüs ya da trenle yapılacak seyahatlerde km ve saat değişiklik gösterebilir. Genel olarak bakıldığında İstanbul'dan Eskişehir'e ya da Eskişehir'den İstanbul'a yapılacak yolculuklar 4 ila 5 saat arasında değişiklik gösterir.

Eğer özel araç ile ulaşım sağlanacak ise İstanbul Eskişehir arası 306 km'dir ve yaklaşık olarak 4 saatlik bir araba yolculuğunun ardından şehre varmak mümkündür.