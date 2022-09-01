Eskişehir Kamp Alanları - En İyi Eskişehir Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Şehirden kaçmak, doğa ile baş başa kalmak ve kafamızı dinlemek hepimizin tatilden beklediği şeylerdir. Deniz tatillerinin yerini doğa tatillerinin aldığı şu günlerde denize uzak yerlerde kamp alanlarının sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Eskişehir kamp alanları da bunlara örnek kamp alanlarıdır. Siz de Eskişehir kamp yerleri nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir diye merak ediyorsanız işte en iyi Eskişehir çadır kamp alanları listesi sizlerle.
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Eskişehir çadır kampı ve doğa tatilleri için ideal yerlere sahiptir. Eskişehir kamp yerleri geniş alanları ve doğa ile iç içe olması bakımından ön plana çıkar. Ülkemizin öğrenci şehirlerinden biri olan ve yerli yabancı turistlerin uğrak yeri olan Eskişehir kamp alanları nerede ve yol tarifi ile nasıl gidilir buyrun beraber bakalım.
Eskişehir Kamp Alanları
Çadır kamp alanlarını tercih ederken ücretli ya da ücretsiz olmasına şehir merkezine olan uzaklığına ve güvenliğine dikkat etmemiz gerekmektedir. Eskişehir kamp alanları listemizde sizin için Eskişehir de bulunan çadır kamp alanlarını ve detaylarını hazırladık. İşte Eskişehir de çadır kampı yapabileceğiniz yerlerin listesi;
Çifteler Sakaryabaşı Kamp Alanı: Eskişehir şehir merkezine 70 km uzaklıkta olan ve özel aracınız ile ulaşım sağlayabileceğiniz ücretsiz bir kamp alanıdır. Çadır kampı ve karavan parkı için uygun alanları mevcuttur.
Gürleyik Subaşı Şelalesi Kamp Alanı: Şehir merkezine uzak bir kamp alanı olarak karşımıza çıkar. Eskişehir merkeze ortalama 120 km uzaklıkta doğa ile iç içe bir kamp alanıdır. Ücretsiz bir kamp alanıdır.
Yazılıkaya Köyü Kamp Alanı: Han ilçesine bağlı Yazılıkaya köyünde bulunan bu kamp alanı Eskişehir merkeze 75 km uzaklıktadır. Hem doğa gezisi hem de kültürel bir gezi olarak tercih edilebilecek tarihi bir yerdir Yazılıkaya kamp alanı. Ücretsiz bir kamp alanıdır.
Karaören Göleti Kamp Alanı: Eskişehir – Afyon karayolu üzerinde bulunan bir kamp alanıdır. Ormanlık alanın içinde bulunan bir gölet olması özellikle doğa severlerin ilgisini çeker. Ücretsiz bir kamp alanıdır.
Bozdağ Tandır Kamp Alanı: Eskişehir'e en yakın ücretsiz çadır kamp alanlarından biri Bozdağ Tandır kamp alanıdır. Eskişehir şehir merkezine 20 km uzaklıkta Tepebaşı ilçesinde doğa ile iç içe bir kamp alanıdır.
Sofça Barajı Kamp Alanı: Aslında Kütahya il sınırları içinde bulunsa da Eskişehir kamp alanı olarak karşımıza çıkan ücretsiz bir kamp alanıdır. Eskişehir merkeze 55 km uzaklıktadır.
Musaözü Tabiat Parkı Kamp Alanı: Kütahya-Eskişehir yolu üzerinde bulunan bir tabiat parkıdır. Ücretli kamp alanlarından biridir. Çadır kampı ve karavan ile ilgili ücretlerde değişiklikler olabilmektedir.
Bozcaarmut Göleti Kamp Alanı: Göl kenarı bir kamp alanında dinlenmeyi kim istemez ki. Şehir merkezine 85 km uzaklıkta hem gölette yüzebileceğiniz hem de çadır kampı yapıp dinlenebileceğiniz bir yer. Bozcaarmut kamp alanı ücretli bir kamp alanıdır.
Seyitgazi Santral Park Kamp Alanı: Seyitgazi ilçesine bağlı ücretli bir kamp alanıdır. Şehir merkezine 43 km uzaklıkta bulunur. Hem çadır kamp alanı hem de kiralanan bungalov evleri ile tercih edilen çadır kamp alanlarındandır.
Beşikderesi Şelalesi Kamp Alanı: Kalabak köyünde yer alan Beşikderesi şelalesi Eskişehir kent merkezine 35 km uzaklıktadır. Ücretli bir kamp alanıdır.