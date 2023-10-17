Eskişehir Kaplıcaları - Eskişehir Termal Kaplıcalar Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Eskişehir Kaplıcaları arasındaki bazı kaplıcalarda tesisleşme de bulunur. Buralarda spa, masaj, çamur terapisi gibi çeşitli sağlık ve rahatlama hizmeti almak mümkündür. Ayrıca, Eskişehir'in doğal güzellikleri ve tarihi yerleri de görülmeye değerdir, bu nedenle sağlık seyahati için iyi bir seçimdir. Eskişehir Kaplıcalarına gitmeyi düşünenler için bu makalede Eskişehir termal kaplıcalar nerede ve nasıl gidilir sorularına dair bir liste mevcuttur.

Eskişehir Kaplıcaları Neye İyi Gelir?

Eskişehir'deki kaplıcalar, doğal termal sularıyla ünlüdür ve çeşitli sağlık sorunlarının tedavisine katkı sağlayabilir.

Eskişehir kaplıcalarının sağladığı potansiyel faydalar romatizmal hastalıklar, kas ve eklem ağrıları, sindirim sorunları, solunum yolu sorunları, cilt sorunları, stres, anksiyete ve kan dolaşımı olarak sıralanabilir.

Eskişehir Termal Kaplıcalar Nerede?

Eskişehir'in tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olması nedeniyle bu şehirdeki hamamlar, kaplıcalar ve ılıcalar tarih boyunca şehrin kültüründe ve sosyal yaşamında önemli bir yer kaplamışlardır. Bu alanların tamamı aşağıda açıklamalarıyla birlikte verilmiştir.

Merkez Termal: Sıcak suyun bulunduğu bir hamam olan merkez termale giderek romatizma, sinir sistemi rahatsızlıkları, ameliyat sonrası rahatsızlıklar ve metabolizma bozukluklarına şifa bulmak mümkün.

Sıcak suyun bulunduğu bir hamam olan merkez termale giderek romatizma, sinir sistemi rahatsızlıkları, ameliyat sonrası rahatsızlıklar ve metabolizma bozukluklarına şifa bulmak mümkün. Hasırca Kaplıcası: Romatizma, kalp-damar hastalıkları, dolaşım hastalıkları, sinir sistemi rahatsızlıkları ve metabolizma bozuklukları için son derece uygun bir kaplıca örneğidir.

Romatizma, kalp-damar hastalıkları, dolaşım hastalıkları, sinir sistemi rahatsızlıkları ve metabolizma bozuklukları için son derece uygun bir kaplıca örneğidir. Mihalgazi (Gümele) Kaplıcası: Bu kaplıca Sarıcakaya- Sakarı Ilıca Kaplıcası olarak da bilinir. Türkiye'deki en şifalı kaplıcalardan bir tanesidir. Romatizmaya, iç salgı sistemi hastalıklarına, sinir sistemi, böbrek, idrar yolu, kadın hastalıkları, ameliyat sonrası rahatsızlıklar ve metabolizmadan kaynaklanan sorunlara karşı çok şifalıdır.

Bu kaplıca olarak da bilinir. Türkiye'deki en şifalı kaplıcalardan bir tanesidir. Romatizmaya, iç salgı sistemi hastalıklarına, sinir sistemi, böbrek, idrar yolu, kadın hastalıkları, ameliyat sonrası rahatsızlıklar ve metabolizmadan kaynaklanan sorunlara karşı çok şifalıdır. Kızılinler Kaplıcası: Kızılinler kaplıcası Eskişehir'e 13 kilometre uzaklıkta yer alan Kızılinler Köyündedir . 38 derece sıcaklığa sahip olan Kızılinler Kaplıcası mide, bağırsak, böbrek ve kadın hastalıklarına son derece faydalı.

Kızılinler kaplıcası Eskişehir'e 13 kilometre uzaklıkta yer alan Kızılinler Köyündedir 38 derece sıcaklığa sahip olan Kızılinler Kaplıcası mide, bağırsak, böbrek ve kadın hastalıklarına son derece faydalı. Uyuzhamam Kaplıcası: Eskişehir'in Alpu ilçesinden 16 km güneyde yer alan bu kaplıca aynı isimdeki köyden çıkan bir sudan meydana gelir. 29 derecelik ılık sayılabilecek ısıya sahip olan kaplıca suyu özellikle deri hastalıklarına karşı çok etkili.

Eskişehir'in Alpu ilçesinden 16 km güneyde yer alan bu kaplıca aynı isimdeki köyden çıkan bir sudan meydana gelir. 29 derecelik ılık sayılabilecek ısıya sahip olan kaplıca suyu özellikle deri hastalıklarına karşı çok etkili. Hasırca Kaplıcası: Türkiye'nin 3. Derecede önemli olan ve öncelikli sayılan kaplıcaları arasında yer alan Hasırca Kaplıcası, Kızılinler köyüne 15 kilometrelik bir mesafede. Dış kısımda büyük bir yüzme havuzunda biriken su daha sonra toprağa bırakılmaktadır. Romatizmal hastalıklar, dolaşım ve kalp hastalıkları için idealdir.

Türkiye'nin 3. Derecede önemli olan ve öncelikli sayılan kaplıcaları arasında yer alan Hasırca Kaplıcası, Kızılinler köyüne 15 kilometrelik bir mesafede. Dış kısımda büyük bir yüzme havuzunda biriken su daha sonra toprağa bırakılmaktadır. Romatizmal hastalıklar, dolaşım ve kalp hastalıkları için idealdir. Çardak (Hamamkarahisar) Kaplıcası: Sivrihisar-Polatlı istikametinde bulunan kaplıcalar tek bir kaynaktan çıkar ve 35 derecedir. Burada tarihsel değeri olan bir hamam da bulunur ve erkek – kadın ayrı hizmet eden iki adet havuz bulunur.

Sivrihisar-Polatlı istikametinde bulunan kaplıcalar tek bir kaynaktan çıkar ve 35 derecedir. Burada tarihsel değeri olan bir hamam da bulunur ve erkek – kadın ayrı hizmet eden iki adet havuz bulunur. Yarıkçı Hamamı: Yarıkçı hamamı Mihalıççık ilçesinden 15 kilometre kadar uzaktadır. Selçuklular döneminden kalmış bu hamam 35 derecelik suya sahiptir ve içerisinde kükürt bulunur.

Yarıkçı hamamı Mihalıççık ilçesinden 15 kilometre kadar uzaktadır. Selçuklular döneminden kalmış bu hamam 35 derecelik suya sahiptir ve içerisinde kükürt bulunur. Aşağı ve Yukarı Ilıca: Eskişehir'in merkezine 30 kilometre uzaklıkta (güneyde) olan bu ılıca, Kalabak Deresi'nin bitişiğinde yer alan Ilıca Suyu'nun hemen kenarında yer alır. Seyitgazi ilçesine de yakındır. Suları hem sıcak hem de az miktarda kükürtlüdür. Genelde ağrı yapan hastalıklar için tercih edilmektedir.

Eskişehir'in merkezine 30 kilometre uzaklıkta (güneyde) olan bu ılıca, Kalabak Deresi'nin bitişiğinde yer alan Ilıca Suyu'nun hemen kenarında yer alır. Seyitgazi ilçesine de yakındır. Suları hem sıcak hem de az miktarda kükürtlüdür. Genelde ağrı yapan hastalıklar için tercih edilmektedir. Sivrihisar Gümüşkonak Ilıcası: Özellikle romatizma ve deri hastalıklarına iyi gelen ılıca yıllar içerisinde doğal yapısını korumayı başarmış, son derece şifalı yerlerden bir tanesidir. Sivrihisar ilçesine bağlı Aktaş köyüyle Ağaçköy arasında yer alır.

Eskişehir Termal Kaplıcalara Nasıl Gidilir?

Eskişehir'de merkezde olan kaplıcalara ve hamamlara yürüyerek de varmak mümkündür ve çok kolaydır. Ayrıca gerektiğinde buralar için şehir içi ulaşım tercih edilebilir.

Fakat köylerde ya da civar ilçelerde bulunan kaplıcalar için özel araç gerekebilir. Özel aracı olmayan kişiler kaplıcanın bulunduğu ilçenin ya da köyün belli bir mesafe yakınına kadar otogardan kalkan otobüs ya da minibüsler aracılığı ile gidebilirler.