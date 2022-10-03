Eskişehir Kütahya Arası Kaç Km? Özel Araçla, Trenle, Otobüsle Kütahya Eskişehir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1

Eskişehir ve Kütahya arasındaki seyahatler; eğitim, sağlık, ekonomik, mesleki ve kültürel açıdan gerçekleştirilmektedir. Kişiler için iki şehir arasındaki yakınlık da, oldukça fazla kolaylık sağlamaktadır. Dilerseniz, kütahya eskişehir arası kaç saat olduğunu birlikte öğrenelim...

ESKİŞEHİR KÜTAHYA ARASI KAÇ KM?

İç Anadolu Bölgesi'nde konumlanmış olan Kütahya ve Eskişehir arasındaki seyahatler gün içerisinde yapılacak olan git-gel yolculuklar ile dahi tamamlanabilecek kadar kısa sürebiliyor. Fakat seyahat planlaması yapmayı amaçlayan kişiler, yine de Eskişehir ve Kütahya arasındaki km mesafesini merak etmektedir. İki şehir arasında bulunan bu mesafe bilgisine göre ise seyahat etmeyi amaçlayan kişiler kendilerine en uygun saatte yola çıkmayı amaçlıyor. Buna göre; Eskişehir ve Kütahya arasında; 79 km vardır.

ÖZEL ARAÇLA, TRENLE, OTOBÜSLE KÜTAHYA ESKİŞEHİR ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Eskişehir ve Kütahya arasında, kişilerin tercihine göre özel araç, tren ve otobüs yolculukları ile seyahatler tamamlanabilmektedir. İki şehir arasındaki mesafenin yakınlığı sayesinde hangi vasıta ile yolculuk yapılsa da, seyahat süresi az olacaktır. Özellikle, Eskişehir'de ve Kütahya'da ikamet eden vatandaşlar ile, öğrenciler ve farklı şehirlerden turistik amaçlar ile gelen insanlar tarafından bu iki kent arasında pek çok seyahat gerçekleştiriliyor. Bunların yanı sıra, en merak edilen konu ise, iki kent arasındaki kilometre mesafesi ile varış saati oluyor. İşte, özel araçla, trenle ve otobüsle Kütahya ve Eskişehir arasındaki kilometre mesafesi ve varış saatleri;

Özel araçla, Eskişehir ve Kütahya arası; 79 kilometredir ve 1 saat 2 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

Trenle, Eskişehir ve Kütahya arası; 78 kilometredir ve 1 saat 11 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

Otobüsle, Eskişehir Kütahya arası; 79 kilometredir ve 2 saat 3 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.