Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir merkezli 33 ilde dev baskın: 8,7 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonundan 45 şüpheli adliyede!
Giriş Tarihi: 15.05.2026 09:10

Eskişehir merkezli 33 ilde yürütülen ve yasa dışı yollardan 8,7 milyar lira gelir elde ettiği belirlenen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 91 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle; Eskişehir merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Yasa Dışı Bahis', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması' suçları kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

8 AYRI PARAVAN ŞİRKET TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerince takibe alınan şüphelilerin bahsi geçen suçlardan 8,7 milyar lira gelir elde ettikleri, bu tutarın 1,2 milyar liralık işlem hacminin ise 8 ayrı paravan şirket üzerinden gerçekleştiği tespit edildi.



45 ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINDA

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 135 şüpheliden 91'i yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında karar bulunan 44 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 91 şüpheliden 46'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen 45 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
