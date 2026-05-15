Eskişehir merkezli 33 ilde dev baskın: 8,7 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonundan 45 şüpheli adliyede!

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının desteğiyle; Eskişehir merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Yasa Dışı Bahis', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması' suçları kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.