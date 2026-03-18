Eskişehir merkezli sahte yedek parça şebekesi... 8.7 milyar TL’lik vurgun yapan çete çökertildi

Sahte siteler üzerinden satış yapan internet sitelerine uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin çalışma yöntemi gün yüzüne çıkarıldı. Şüphelilerin Sosyal medya platformları üzerinden kendilerini resmi kurum/kuruluş veya otomotiv firması gibi gösterdikleri, Sahte araç ve yedek parça satış ilanları yayımlayarak vatandaşları ağlarına düşürdükleri, "Kapora" bedeli adı altında binlerce kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

BAŞ DÖNDÜREN VURGUN: 8.7 MİLYAR TL

Operasyonun en çarpıcı noktası ise şebekenin finansal boyutu oldu. Yapılan incelemeler sonucunda, suç örgütünün yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden toplam 8 milyar 723 milyon 958 bin TL gelir elde ettiği ve bu devasa tutarı farklı yöntemlerle akladığı belirlendi.

18 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 32 TUTUKLAMA

13 Mart tarihinde düğmeye basan emniyet güçleri, Eskişehir merkezli toplam 18 ilde operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 58 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale ve banka kartına el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 49'u, 17 Mart'ta adliyeye sevk edildi. Mahkeme süreci sonunda 32 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.