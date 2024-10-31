Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bölümleri - Osmangazi Üniversitesi’nde 2 ve 4 Yıllık Hangi Bölümler Var?

ESOGÜ, öğrenci odaklı eğitim anlayışı, güçlü akademik kadrosuyla öğrencilerin akademik ve kişisel gelişim anlamında ilerlemelerine imkan tanımaktadır. Ayrıca, uluslararası işbirlikleri ve değişim programları sayesinde öğrencilerine global bir perspektif kazandırmayı hedeflemektedir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bölümleri neler, 2 ve 4 yıllık hangi bölümler var gibi sorular ise özellikle öğrenciler ve aileleri tarafından merak edilmektedir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bölümleri Neler?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ), 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programları bulunmaktadır. Aşağıda, bu üniversitede bulunan fakülteler ve bölümleri sıralanmıştır:

LİSANS PROGRAMLARI

Tıp Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Uçak Mühendisliği (İngilizce) Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği

Fen Fakültesi

Fizik Kimya Biyoloji

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme İktisat Kamu Yönetimi

İlahiyat Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji Sosyoloji

Hukuk Fakültesi

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Meslek Yüksekokulları

Bilgisayar Programcılığı Elektrik Makine İnşaat Teknolojisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Sağlık Hizmetleri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ön lisans ve lisans programlarının yanı sıra yüksek lisans programları da sunmaktadır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkiye'de Kaçıncı Sırada?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Türkiye'deki üniversiteler arasında çoğunlukla ilk 20 içerisinde yer almaktadır. 2020 yılında Türkiye'deki 203 üniversite arasında 20. sırada yer almayı başarmıştır. Ayrıca, dünya sıralamalarında da belirli bir yer edinerek dikkat çekmiştir. 2024 yılında Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları'nda 1689. sıraya kadar yükselmiştir.

Üniversitenin Tıp Fakültesi, Türkiye genelinde oldukça yüksek bir başarı sıralamasına sahiptir ve 2024 yılı itibarıyla 9.627. sırada yer almaktadır. Mühendislik fakülteleri de benzer şekilde yüksek sıralamalara sahiptir. Örnek vermek gerekirse, Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2024 yılında 39.669. sırada yer almıştır.

ESOGÜ'nün akademik kadrosu, araştırma olanakları ve öğrenci memnuniyeti açısından da olumlu değerlendirmeler almaktadır. Üniversite, öğrencilere sunduğu sosyal ve kültürel aktivitelerle de dikkat çekmektedir. Eskişehir'in öğrenci dostu bir şehir olması, ESOGÜ'yü tercih eden öğrenciler için büyük bir avantajdır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye'de iyi bir üniversite olarak kabul edilmektedir. Eğitim kalitesi, araştırma olanakları ve öğrenci yaşamı ile ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle, akademik ve sosyal açıdan memnun edici bir üniversitedir.