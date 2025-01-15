Eskişehir Samsun Arası Kaç Km? Samsun Eskişehir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Karadeniz'in incisi Samsun, denizi, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla farklı bir atmosfer sunar. Tarih boyunca ticaretin önemli liman kentlerinden biri olan Samsun, geniş sahil şeridi ve yeşil doğasıyla dikkat çeker. Modern şehir yaşamı ile doğal güzellikleri bir arada sunan bu kent, hem kültürel zenginlikleri hem de doğa sporları olanaklarıyla her yıl pek çok ziyaretçiyi ağırlar. Eskişehir Samsun arası kaç km ve kaç saat sürer soruları iki farklı kültürün keşfinin yapılmasını sağlar.

Eskişehir Samsun Arası Kaç Km?

Eskişehir ile Samsun arasındaki mesafe yaklaşık olarak 658 kilometredir. Yolculuk boyunca İç Anadolu'nun geniş ovalarından Karadeniz Bölgesi'nin yemyeşil kıyılarına doğru ilerleyen bir güzergâh izlenir. Bu rota, farklı coğrafyaları birleştirerek seyahat edenlere görsel açıdan zengin bir yolculuk deneyimi sunar. Güzergâh üzerinde Ankara ve Çorum gibi önemli şehirlerden geçmek, yolculuğu daha ilgi çekici hale getirir.

Samsun Eskişehir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla Eskişehir'den Samsun'a yapılan yolculuk, normal şartlar altında 7 ila 8 saat sürmektedir. Yolun büyük kısmı otoyol ve çift şeritli karayolu olduğu için sürüş genellikle rahat ve akıcıdır. Ancak mevsim koşulları ve trafik yoğunluğu, özellikle tatil dönemlerinde seyahat süresini etkileyebilir. Toplu taşımayla seyahat edenler için Eskişehir ile Samsun arasında düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüsle yapılan bu yolculuk genellikle 8 ila 9 saat sürer.