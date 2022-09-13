Eskişehir TOKİ başvuru şartları! Eskişehir TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman? E Devlet başvuru ekranı

ESKİŞEHİR TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve detaylar belli oldu. Eskişehir TOKİ başvuru şartları şu şekilde:

İl sınırları içerisinde en az1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak,

Kendi, eşi ya da çocuğu üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konut bulunmamak,