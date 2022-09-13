Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir TOKİ başvuru şartları! Eskişehir TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman? E Devlet başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 13.9.2022 11:46

Eskişehir TOKİ başvuru şartları! Eskişehir TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman? E Devlet başvuru ekranı

TOKİ Eskişehir ucuz sosyal konut başvuruları hakkında araştırmalar devam ediyor. 81 ilde yapılan sosyal konut projesinde, Eskişehir TOKİ başvuru şartları merak ediliyor. Eskişehir TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları için son düzlüğe girildi. İlk evine sahip olmak isteyen vatandaşlar, Eskişehir TOKİ kura çekimi ne zaman sorusunu yöneltiyor. E devlet başvuru ekranı üzerinden Eskişehir ucuz sosyal konut başvuruları yapılabiliyor. İşte 2022 Eskişehir TOKİ başvuru şartları ve tarihleri…

Eskişehir TOKİ başvuru şartları! Eskişehir TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman? E Devlet başvuru ekranı

TOKİ Eskişehir başvuruları hakkında araştırmalar devam ediyor. Vatandaşlar, Eskişehir sosyal konut başvuru ekranı ve kura çekimi hakkında bilgiler almak istiyor. 81 ilerde yapılacak olan ucuz konut projesi, konut sorununu çözmeyi umuyor. Eskişehir TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları hakkında detaylar haberimizde.

TOKİ ESKİŞEHİR BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmaların şartları belli oldu. Tarih, kura çekimi ve projeye ilişkin detaylar bugün Başkan Erdoğan tarafından 81 il için açıklanacak.

ESKİŞEHİR TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ sosyal konut başvuru şartları ve detaylar belli oldu. Eskişehir TOKİ başvuru şartları şu şekilde:

İl sınırları içerisinde en az1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak,

Kendi, eşi ya da çocuğu üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konut bulunmamak,

Daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olmak,

Her haneden sadece bir kişi başvuru yapabilecek.

ÖNCELİK GENÇLER, EMEKLİLER, ŞEHİR YAKINLARI VE GAZİLERDE

Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.

ESKİŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekimi tarihi bugün belli olması bekleniyor.

YEREL VE YATAY MİMARİ TERCİH EDİLECEK

TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.

Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.

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Eskişehir TOKİ başvuru şartları! Eskişehir TOKİ ucuz sosyal konut başvuruları, kura çekimi ne zaman? E Devlet başvuru ekranı
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