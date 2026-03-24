Kaza, Eskişehir Çevre Yolu'nda Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.Ö. idaresindeki tır, H.T. idaresindeki minibüse arkadan çarptı. Kaza sebebiyle yavaşlayan M.A.Y. idaresindeki minibüse de Ü.Ö. idaresindeki tır çarptı. İki tırın arasında kalan minibüsün sürücüsü M.A.Y., şoför kabininde sıkışarak yaralandı.
Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan minibüs sürücüsü, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.