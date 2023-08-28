Eskişehir’de 4 katlı binada korkutan patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Eskişehir'de 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana gelen patlamada evin balkonundan sokağa düşerek hayatını kaybeden kişinin Mustafa Erbay Özdil (34) olduğu tespit edildi. Özdil'in evde yalnız olduğu ve başka yaralanan olmadığı belirtildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özdil'in cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemelerde patlamanın evin mutfak bölümünde meydana geldiği belirlendi. Patlama sonucu daireden düşen mutfak, pencere ve beton parçaları nedeniyle sokak adeta savaş alanına dönerken, park halindeki 3 aracında zarar gördüğü belirlendi.