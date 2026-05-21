Eskişehir’de acı kaza! Kontrolünü kaybeden hafif ticari araç yayaların arasına daldı: Yaşlı adamın kahreden son anları kamerada…

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokaktan kontrolsüz dönüş yapan hafif ticari aracın sırayla 2 yayaya çarptığı, birini bir süre kaput üzerinde taşıyıp savurduğu, ardından ise kaldırımda yürüyen Şerafettin Tüten'e çarparak apartman duvarına sıkıştırdığı görüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör