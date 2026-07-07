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Giriş Tarihi: 7.07.2026 11:41

Eskişehir'de acı olay! 4’üncü kattaki dairenin penceresinden düştü: Hayatını kaybetti

Eskişehir'de 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşen 89 yaşındaki Fikret Kınık hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Eskişehir’de acı olay! 4’üncü kattaki dairenin penceresinden düştü: Hayatını kaybetti
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Olay, saat 09.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Fikret Kınık isimli kadın, oturduğu 4'üncü kattaki dairenin penceresinden düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kınık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Fikret Kınık'ın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekiplerinin, Kınık'ın ölümüne ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de acı olay! 4’üncü kattaki dairenin penceresinden düştü: Hayatını kaybetti
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