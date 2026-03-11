Eskişehir'de akılalmaz olay: Sokak ortasında aracını parçaladı! 'Güzel çıkmamıştır shop yap'

Olay, Emek Mahallesi Biniciler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yaklaşık 3 buçuk yıllık sevgilisinden ayrılan A.G. (23) isimli alkollü genç, dün saat 23.30 sıralarında otomobiline sokak ortasında zarar vermeye başladı. Ağlayarak ve bağırarak aracını parçalayan genci gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eskişehir'de sevgilisinden ayrılan genç aracını parçaladı | Video
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilini kullanılamayacak duruma getiren A.G., polis ekiplerince gözaltına alındı.