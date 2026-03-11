Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de akılalmaz olay: Sokak ortasında aracını parçaladı! 'Güzel çıkmamıştır shop yap'
Giriş Tarihi: 11.03.2026 09:07

Eskişehir'de akılalmaz olay: Sokak ortasında aracını parçaladı! 'Güzel çıkmamıştır shop yap'

Eskişehir'de sevgilisinden ayrıldığı belirtilen ve sokak ortasında aracını parçalayan 23 yaşındaki alkollü genç, polis ekiplerince gözaltına alındı. Basın mensuplarına da tepki gösteren şahıs, "Güzel çıkmamıştır, shop yap" dedi.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, Emek Mahallesi Biniciler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yaklaşık 3 buçuk yıllık sevgilisinden ayrılan A.G. (23) isimli alkollü genç, dün saat 23.30 sıralarında otomobiline sokak ortasında zarar vermeye başladı. Ağlayarak ve bağırarak aracını parçalayan genci gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eskişehir'de sevgilisinden ayrılan genç aracını parçaladı | Video

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilini kullanılamayacak duruma getiren A.G., polis ekiplerince gözaltına alındı.

"GÜZEL ÇIKMAMIŞTIR, SHOP YAP"

Ekiplere zor anlar yaşatan genç, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki göstererek, "Güzel çıkmamıştır, shop yap" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de akılalmaz olay: Sokak ortasında aracını parçaladı! 'Güzel çıkmamıştır shop yap'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz