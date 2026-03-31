Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de akılalmaz tramvay kazası! U dönüşü kabusu yaşattı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 31.03.2026 16:48

Eskişehir'in 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana gelen otomobille tramvayın çarpıştığı trafik kazada hem otomobil hem de tramvay sürücüsü yaralandı.

DHA Yaşam
Edinilen bilgilere göre; H.U. isimli vatmanın idaresindeki tramvay, U dönüşü yapan E.Ö. isimli şahsın idaresindeki 26 AGT 305 plakalı otomobille çarpıştı.

DİKKATSİZLİK PAHALIYA MAL OLDU

Yaşanan çarpışma sonucunda hem otomobil hem de tramvay sürücüsü yaralandı. Ayrıca, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği H.U. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, E.Ö. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

