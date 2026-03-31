Eskişehir’de akılalmaz tramvay kazası! U dönüşü kabusu yaşattı: Yaralılar var!

Edinilen bilgilere göre; H.U. isimli vatmanın idaresindeki tramvay, U dönüşü yapan E.Ö. isimli şahsın idaresindeki 26 AGT 305 plakalı otomobille çarpıştı.
DİKKATSİZLİK PAHALIYA MAL OLDU
Yaşanan çarpışma sonucunda hem otomobil hem de tramvay sürücüsü yaralandı. Ayrıca, her iki araçta da maddi hasar oluştu.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği H.U. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, E.Ö. ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sebebiyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.