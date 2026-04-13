Eskişehir’de apartmandan yayılan kötü koku ekipleri alarma geçirdi! Kapı kırılınca içerideki manzara kan dondurdu...

Giriş Tarihi: 13.04.2026 09:03

Eskişehir’de günlerdir kimsenin haber alamadığı 32 yaşındaki adamın yaşadığı daireden yayılan kötü kokular korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Komşuların ihbarı üzerine kapıyı kırarak içeri giren ekipler, genç adamı hareketsiz halde yatarken buldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Çoşanaylar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Tek başına yaşayan 32 yaşındaki komşularından haber alamayan ve evden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi. Bahse konu noktaya gelen ekipler uzun uğraşlar sonunda daireye girdi.

GENÇ ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, daire içerisinde Halil İbrahim Lökçü'yü hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan incelemelerde 32 yaşındaki adamın cesedinde bozulmalar olduğu tespit edildi. Lökçü'nün cesedi kesin ölümün nedeninin belirlenmesi için morga kaldırılırken, polis konuyla alakalı inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz