Giriş Tarihi: 13.05.2026 20:41

Eskişehir'de "arazi anlaşmazlığı" kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir'de akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada tüfekle vurulan 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İHA
Eskişehir'deki olay, Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba iki aile arasında uzun süredir tarla meselesi yüzünden devam eden anlaşmazlık nedeniyle İlker Saygı (32) ve Sabri S. ile Mustafa S. ve Eyüp S. arasında tarım arazisinde tartışma çıktı.

BİR ÖLÜ, 2 YARALI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Eyüp S. yanındaki tüfekle İlker Saygı, Sabri S. ve Mustafa S.'yı vurdu. Tüfekle vurulan İlker Saygı olay yerinde hayatını kaybederken, Sabri S. ile Mustafa S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sabri S. ile Mustafa S. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kırsal mahallede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerince Eyüp S. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SEYİTGAZİ #ESKİŞEHİR

