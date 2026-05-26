Giriş Tarihi: 26.05.2026 14:23

Eskişehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2026 Diyanet ile Eskişehir bayram namazı saati

Eskişehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu Kurban Bayramı öncesinde merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Eskişehir bayram namazı saati özellikle bayram sabahını camilerde geçirmek isteyenler için önem taşıyor. 2026 yılına ait güncel bayram namazı vakitleri araştırılmaya devam ediyor.

Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken Eskişehir bayram namazı saati de gündemde yer aldı. Diyanet'in il il açıkladığı bayram namazı vakitleri içerisinde Eskişehir için belirlenen saat bilgisi belli oldu. Vatandaşlar bayram sabahında ibadetlerini aksatmamak için açıklanan saatleri kontrol ediyor. Eskişehir'de bayram namazı vakti yoğun şekilde araştırılan konular arasında bulunuyor.

ESKİŞEHİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 yılı dini günler ve namaz vakitleri takvimine göre, Eskişehir'de Kurban Bayramı namazı 06:08 olarak belirlenmiştir.

BAYRAM NAMAZI TEK BAŞINA KILINIR MI?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ve sahabelerinin (Allah onlardan razı olsun) uygulamasına göre bayram namazı, her zaman açık alanlarda cemaatle kılınır ve ardından bayram hutbesi okunur. Bu uygulama oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Öte yandan, İslam hukukunun çeşitli ekolleri, bayram namazı ve bu ibadetin bireysel mi yoksa topluca mı kılınması gerektiği konusunda farklı görüşler ortaya koymuştur.

Hanefi mezhebine göre, bayram namazının cemaatle kılınması, namazın geçerliliği için bir şarttır. Çünkü bayram namazının geçerli olabilmesi için, hutbe hariç, cuma namazıyla aynı şartları taşıması gerekir. Bir kimse, herhangi bir nedenle cemaatle kılamadığı takdirde bayram namazını kaza etmek zorunda olmadığı gibi, tek başına kılmak zorunda da değildir. Ayrıca, camide cemaatle bayram namazı kılamayanların, evde iki veya dört rekatlık nafile namaz kılmaları, bunu Duha namazı veya İşrak namazı olarak niyet etmeleri tavsiye edilir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınan bayram namazı iki rekat olarak cemaatle birlikte eda edilmektedir.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Vakit girince cemaat saf olarak: "Niyet ettim vâcib olan bayram namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet eder.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

