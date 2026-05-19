Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de dedesini bıçakla ağır yaralayan torun tutuklandı!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 11:39

Eskişehir'de dedesini bıçakla ağır yaralayan torun tutuklandı!

Eskişehir’in Erenköy Mahallesi’nde dede ile torun arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 21 yaşındaki Emir Musa G., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 73 yaşındaki dedesi Musa G.’yi sırtından, kolundan ve bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam yaşam mücadelesi verirken, cani torun tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Eskişehir’de dedesini bıçakla ağır yaralayan torun tutuklandı!
  • ABONE OL
Geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak'taki bir ikamette Musa G. (73) ile torunu Emir Musa G. (21) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışmanın büyümesi sonrası dede, torunu tarafından sırtından, sol kolundan ve sol bacağından bıçaklandı. Ağır yaralanan yaşlı adam, yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, gözaltına alınan torunu Emir Musa G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emir Musa G., çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de dedesini bıçakla ağır yaralayan torun tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA