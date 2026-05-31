Eskişehir'de dehşet! Sahibinin boynundaki altınları çaldı: O anlar kamerada
Eskişehir'de dehşet! Sahibinin boynundaki altınları çaldı: O anlar kamerada

Eskişehir'de kaldırımda oturan Y.Ö.'nün (52) boynundaki 17 çeyrek altının bağlı olduğu ipi kopararak kaçan D.Ç. (33) ile olayla bağlantılı N.T. (19) isimli iki kadın, takside yakalanırken; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir’de dehşet! Sahibinin boynundaki altınları çaldı: O anlar kamerada
Olay, 29 Mayıs'ta saat 14.30 sıralarında Tepebaşı ilçesi Muttalip Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bir çocukla yürüyen D.Ç., kaldırımda oturan Y.Ö.'nün yanına giderek bir süre sohbet etti. Bu sırada Y.Ö.'nün boynunda ipe dizili 17 adet çeyrek altını fark eden D.C., aniden ipi koparıp kaçtı.

İhbar sonrası çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için kent genelinde araştırma yaptı. Kentin giriş ve çıkış noktalarında uygulama başlatan ekipler, D.Ç. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen N.T.'yi bindikleri takside yakaladı. Diğer yandan olay, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli D.Ç.'nin kaçarken yola attığı belirlenen altınlar ise olay yerine yakın bir bölgede bulunarak sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç. tutuklandı, N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

