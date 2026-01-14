Eskişehir’de dehşete anları: Üvey babasını bıçakladı!

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde oturan Harun Ö. ile üvey babası B.Y. tartıştı. İkili arasında çıkan arbedede Harun Ö., üvey babası olan B.Y.'yi sırtından ve karnından bıçaklayıp yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.Y., ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.