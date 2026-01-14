Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de dehşete anları: Üvey babasını bıçakladı!
Giriş Tarihi: 14.01.2026 15:32

Eskişehir’de dehşete anları: Üvey babasını bıçakladı!

Eskişehir’de Harun Ö., (25) tartıştığı üvey babası B.Y.’yi (50) bıçakla yaraladı. Zanlı Harun Ö. tutuklandı.

DHA Yaşam
Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde oturan Harun Ö. ile üvey babası B.Y. tartıştı. İkili arasında çıkan arbedede Harun Ö., üvey babası olan B.Y.'yi sırtından ve karnından bıçaklayıp yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.Y., ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli Harun Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde ifadesi alınan şüpheli Harun Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanıp Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Harun Ö., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

