Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de facianın eşiğinden dönüldü! Sürücü direksiyon başında fenalaşınca araç alev topuna döndü: Polis merkezine metreler kala…
Giriş Tarihi: 22.04.2026 14:05

Eskişehir’de facianın eşiğinden dönüldü! Sürücü direksiyon başında fenalaşınca araç alev topuna döndü: Polis merkezine metreler kala…

Korkunç araç yangını Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. 69 yaşındaki sürücü seyir halindeki araçta fenalaştı. Polis kontrol merkezine 5 metre kala yanmaya başlayan araç korku dolu dakikalar yaşatırken sürücü son anda kurtarıldı. İşte feci olayın detayları…

Eskişehir’de facianın eşiğinden dönüldü! Sürücü direksiyon başında fenalaşınca araç alev topuna döndü: Polis merkezine metreler kala…
Olay, Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametinde ilerleyen 26 SL 025 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah E. (69) direksiyon başında henüz bilinmeyen sebeple fenalaştı.

POLİS ÇEVİRME NOKTASINA METRELER VARKEN YANMAYA BAŞLADI

Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Mustafa Ö. idaresindeki CT 29 BDR yabancı plakalı araca arkadan çarptı. Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere de çarpan araç, Bursa polis çevirme noktasına 5 metre kala motor bölümünden tutuşarak yanmaya başladı.

YANAN ARAÇTAN SON ANDA ÇIKARILDI

Çevredekiler tarafından yanan araçtan çıkarılan Abdullah E. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abdullah E.'nin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Yanan araç ise itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldükten sonra çekici yardımıyla bulunduğu noktadan kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR #ARAÇ YANGINI

Eskişehir’de facianın eşiğinden dönüldü! Sürücü direksiyon başında fenalaşınca araç alev topuna döndü: Polis merkezine metreler kala…
