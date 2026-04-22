Eskişehir’de facianın eşiğinden dönüldü! Sürücü direksiyon başında fenalaşınca araç alev topuna döndü: Polis merkezine metreler kala…

Olay, Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametinde ilerleyen 26 SL 025 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah E. (69) direksiyon başında henüz bilinmeyen sebeple fenalaştı.
POLİS ÇEVİRME NOKTASINA METRELER VARKEN YANMAYA BAŞLADI
Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Mustafa Ö. idaresindeki CT 29 BDR yabancı plakalı araca arkadan çarptı. Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere de çarpan araç, Bursa polis çevirme noktasına 5 metre kala motor bölümünden tutuşarak yanmaya başladı.