Eskişehir’de faciaya ramak kala! Akaryakıt istasyonun arkasında araç alev topuna döndü

Giriş Tarihi: 29.05.2026 12:05

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonunun arkasında meydana gelen araç yangını yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki otomobilde şase kaynaklı çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken ekipler olay yerine akın etti. İşte detaylar…

Olay, dün gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Porsuk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ö. isimli erkek şahsın idaresindeki 03 EK 395 plakalı otomobil hareket halindeyken motor kısmında şase kaynaklı yangın çıktı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Otomobilden yükselen dumanları gören sürücü, aracı yol kenarına çekip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Ayrıca, muhtemel bir kazanın önüne geçilmesi amacıyla aracın aküsü çıkarıldı ve çeşitli güvenlik tedbirleri alındı. Bir akaryakıt istasyonunun arkasında gerçekleşen olay, maddi hasarla atlatıldı.

