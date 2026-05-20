Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de feci kaza: Araç yayalara çarptı! 2’si ağır 3 yaralı
Giriş Tarihi: 20.05.2026 16:26 Son Güncelleme: 20.05.2026 16:37

Eskişehir’de bir araç yayalara feci şekilde çarptı. Apartman girişinde aracın çarptığı 3 yayadan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Tunalı Mahallesi Şimşek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hatice A. idaresindeki 26 UF 304 plakalı araç, henüz bilinmeyen sebeple yoldan çıkıp 3 numaralı apartmana yöneldi. Apartman önündeki yayaların arasına giren araç 3 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Hadine M. (57), Vildan K. (34) ve Şerafettin T. (71) ilk müdahalelerini ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaralılardan Şerafettin T. ve Hadine M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla alakalı inceleme başlatıldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"YARIN BİR GÜN BİZİM ÇOCUKLARIMIZ DA OLABİLİR"

Mahalle sakinlerinden Yaşar Varlık, "Tramvay yolundaki ışıkların devamlı çalışmasını istiyoruz. Mümkünse buna bir çare bulsunlar. Bugünkü kaza bundan kaynaklı. Durmuyorlar, direkt karşıya geçiyorlar. Onun için burada sık sık kaza oluyor, bu 4'üncü 5'inci oldu. Yarın bir gün bizim çocuklarımız da olabilir, daha yaşlılarımız olabilir. Bu sorunun bir an evvel çözülmesini istiyoruz" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ESKİŞEHİR

