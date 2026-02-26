Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de feci kaza: Kamyonet TIR'a ok gibi saplandı! 1 ölü
Giriş Tarihi: 26.02.2026 14:22

Eskişehir'de feci kaza: Kamyonet TIR'a ok gibi saplandı! 1 ölü

Eskişehir’de kamyonet, park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada kamyonette sıkışarak ağır yaralanan kadın yolcu Dursun Gök, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde'de meydana geldi. Şefik Mert'in kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak cadde üzerinde park halinde olan TIR'a çarptı.

KADIN YOLCU ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada kamyonetteki kadın yolcu Dursun Gök, araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda Gök araçtan çıkarılarak ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dursun Gök, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Kamyonet şoförü Şefik Mert'in ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

