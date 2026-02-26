Eskişehir’de feci kaza: Kamyonet TIR’a ok gibi saplandı! 1 ölü

Kaza, gece yarısı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde'de meydana geldi. Şefik Mert'in kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak cadde üzerinde park halinde olan TIR'a çarptı.
KADIN YOLCU ARAÇTA SIKIŞTI
Kazada kamyonetteki kadın yolcu Dursun Gök, araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda Gök araçtan çıkarılarak ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.