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Giriş Tarihi: 25.4.2023 17:48 Son Güncelleme: 25.4.2023 17:48

Eskişehir'de feci kaza: Tramvayın altında kalan kadın öldü!

Eskişehir'de çok acı bir olay yaşandı. Yolun karşısına geçen Meliha Akçakaya'ya tramvay çarptı. 69 yaşındaki talihsiz kadın kurtarılamadı...

DHA
Eskişehir’de feci kaza: Tramvayın altında kalan kadın öldü!

Feci kaza, öğleden sonra, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda meydana geldi. Vatmanlığını Umut S.'nin yaptığı tramvay, yolun karşısına geçmek isteyen Meliha Akçakaya'ya çarptı. Tramvayın altında kalan Akçakaya, hayatını kaybetti. Akçakaya'nın cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vatman Umut S., kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınıp, ifadesi için polis merkezine götürüldü...

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Eskişehir'de feci kaza: Tramvayın altında kalan kadın öldü!
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